شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى يعلن طرح أغنيته الجديدة "خلينى أشوفك تانى" قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رامى صبرى أنه بصدد طرح أغنيته الجديدة "خلينى أشوفك تانى" فى القريب العاجل، وهى من كلمات الشاعر الغنائى أحمد على موسى، ألحان مدين، توزيع أسامة عبد الهادى، حيث نشر عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، صورة دعائية للأغنية، صحبها بتعليق: "خلينى أشوفك تانى.. أغنية جديدة قريبا".

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وكان الموزع الموسيقى أسامة عبد الهادى، قال فى تصريحات مؤخرا، إنه يتعاون مع المطرب رامى صبرى فى أغنية سينجل جديدة تحمل طابع رومانسيا بعنوان "خلينى أشوفك تانى"، وأضاف لـ"الخليج 365" أن الأغنية من كلمات الشاعر أحمد على موسى، وألحان مدين، معربا عن أمنياته أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور عند طرحها فى شهر أكتوبر المقبل.

وكان رامى صبرى قد طرح أغنية "خطيرة"، من كلمات تامر حسين، ألحان رامى صبرى وتوزيع جلال الحمداوى، كما حققت أغنية "غريب الحب" تتر مسلسل "فرصة تانية" للفنان رامى صبرى على قناته الرسمية على يوتيوب أكثر من 8 ملايين مشاهدة منذ طرحها، وهى من كلمات تامر حسين، ألحان مدين وتوزيع نادر حمدى.

كما حقق النجم رامى صبرى مؤخرا نجاحا كبيرا من خلال أغنيته "حياتى مش تمام"، والذى طرحها فى موسم عيد الحب الماضى، حيث حققت أكثر من 20 مليون مشاهدة، وهى من كلمات والحان عزيز الشافعى وتوزيع جلال الحمداوى.