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تامر حسنى يتابع مونتاج فيلمه الجديد من داخل الاستوديو .. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون نجم الجيل تامر حسنى للمرة الـ14 مع المونتير عمرو عاكف الذى يعتمد عليه فى مونتاج أعماله السينمائية أو الدرامية  حتى فى الكليبات التى يقوم بتصويرها، وبصفة منتظمة يتواجد تامر حسنى هذه الأيام مع عاكف بالاستوديو الخاص به لمتابعة عملية مونتاج فيلمه "مش أنا"، والذى تخرجه سارة وفيق ويشاركه البطولة حلا شيحة وماجد الكدوانى وسوسن بدر.
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ونشر المونتير عمرو  عاكف على صفحته الرسمية بـ"فيس بوك" بوست قال فيه "إن هذا التعاون مع النجم تامر حسنى يختلف عن المرات السابقة لأن هذا الفيلم سيكون علامة في تاريخ السينما إن شاء الله، أداء تامر حسنى مختلف جدا جدا.. أداء تمثيلى يستحق أوسكار".

 

 وأضاف عاكف أن العمل يعد التعاون الأول له مع  المخرجة سارة وفيق، مشيرا إلى أنها بذلت مجهودا جبارا فى هذا العمل.

 

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وكان آخر أعمال المونتير عمرو عاكف في الدراما مسلسل "النهاية" بطولة يوسف الشريف وإخراج ياسر سامي وكان النجم تامر حسني قد أشاد به على صفحته قائلا: "عمرو عاكف أخويا الصغير والفنان المجتهد اللى على إيده بتحصل نقلة كبيرة فى عالم الجرافيكس فى مصر، ومش ناسى لما اشتغل معايا فى كليب 180 درجة مع المخرج الكبير وصديق عمرى ياسر سامى، وقالى نفسى أعمل النقلة دى وفعلا عملها ربنا يوفقك يا مورا".

 

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كما شارك الفنان تامر حسني منذ ايام ، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورا جديدة من كواليس فيلم "مش أنا" المقرر عرضه في دور العرض السينمائي قريبا، كما نشر صورا من كواليس ألبومه الجديد "خليك فولاذي".

 

وظهر في الصور التي نشرها تامر حسني من كواليس فيلم "مش أنا" الفنان ماجد الكدواني والنجمة حلا شيحة، فيما علق تامر على الصور قائلا :" بعض الصور من البوم (خليك فولاذي ) وفيلم (مش أنا)".

 

 

 

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