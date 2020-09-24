شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة بوسى تستعرض رشاقتها بصورة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة بوسي، متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت بوسى بإطلالة جذابة وأنيقة، بعد خسارتها الكثير من الوزن، حيث أطلت بفستان طويل يبرز جمالها ونحافتها وحازت الصورة على إعجاب متابعيها متغزلين في جمالها وأنها خسرت الكثير من وزنها، وتغزلت فيها الفنانة شيماء سيف من خلال التعليق على الصورة بإيموجى قلوب.

وقالت المطربة بوسى في حلقة سابقة لها من برنامج سهرانين الذى يقدمه أمير كرارة في قناة On : "أنا لما كنت صغيرة كنت شبه اليابانيين، وأنا لم أعش طفولة مشردة للدرجة ولكنها طفولة محبوبة، كنت شقية زى الأطفال ولكن مش قليلة الأدب وكنت بلعب وان صغيرة مع العيال في الشارع وكنت بلعب (بلي) و(نحلة)، وكنت بأجر موتوسيكلات واركب عجل زى الولاد بالظبط".

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وتابعت: "في مرة كنت أنا واخويا بنتخانق ونضرب بعض ووصلنا للبلكونة روحت ماسكة الكرسى وخبطه بيه فتحت حاجبه، واتخانقنا مرة تانية وضربته بزجاجة وماما كانت في النص بنا وبعد ما الزجاجة جت في راسه جت في مناخير والدتى بس الحمد لله كل حاجة كانت سليمة".

يذكر أن آخر أعمال بوسى مشاركتها الفنانة سيرين عبد النور والفنان السعودى يعقوب الفرحان فى مسلسل "الديفا"، وهو مسلسل عبارة عن 8 حلقات، وكل حلقة عبارة عن 10 دقائق، المسلسل تدور قصته حول كواليس برامج المواهب.

واشتهرت المطربة بوسى بأغنيها الشعبية، بعد أدائها أغنية (آه يا دنيا) في فيلم الألماني للنجم محمد رمضان عام 2012 وأغنية آه يا دنيا من كلمات ملاك عادل وألحان محمد عبد المنعم وتوزيع رفيق عاكف و شاركت في عدة أفلام كمطربة وممثلة مثل فيلم عش البلبل و فيلم تتح.