فراج يشارك في تحدي صور الطفولة: "انت اللي شبهي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365: شارك الفنان محمد فراج في تحدي صور الطفولة، ونشر صورة جديدة له مع صورة من طفولته.

كتب تعليقا: "أنا مكنتش أعرف إنك شبهي قوي كده، أنا مش شبهك .. انت اللي شبهي".

وانهالت التعليقات من الجمهور الذي عبر عن إعجابه بصورة فراج في الطفولة وفي الشباب.

فراج يعكف حاليا على تصوير باقي مشاهده من مسلسل "تقاطع طرق" ويشاركه البطولة كل من منى زكي ومحمد ممدوح ‏وعائشة بن أحمد وسيد رجب، قصة وإخراج تامر محسن.

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