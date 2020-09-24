أحدث عروض "مسرح مصر".. "شوكت وشطانوفي" "الجمعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

تبدأ غداً "الجمعة" في تمام الثامنة مساءً أحدث عروض "مسرح مصر"، "شوكت وشطانوفي".

تدور أحداث مسرحية "شوكت وشطانوفي"، في أجواء كوميدية ساخرة داخل إحدى الفرق المسرحية التي تحدث مشاكل بين أعضائها مما يدفع مؤسس الفرقة للبحث عن وجوه جديدة للمشاركة في التمثيل مما يُفجر الكثير من المُفارقات الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.