محمد طه.. ما هو الرقم القياسي العالمي الذي حققه ملك المواويل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

"أنا اسمي عدل الكرام محمد أبو طه، أبو نفس عالية، عمره في يوم ماوطاها" بكل كبرياء وعزة نفس، واحترام وتقدير كبير لموهبته، ارتجل "ابن البلد" محمد طه كلمات الموال السابق، وهو يرد على رفض نقابة المهن الموسيقية منحه عضويتها في الخمسينيات؛ لعدم وجود مؤهل دراسي.

صاحب الألف موال "محمد طه مصطفى أبو دوح"، المولود في "طهطا" بصعيد مصر في 24 من سبتمبر1922، لم يقبل بعد انتشار أغانيه واعتماده بالإذاعة أن ترفضه النقابة.

وقف بجلبابه الريفي أمام رئيس لجنة التظلمات التي شكلتها النقابة برئاسة عازف الكمان "أنور منسي"، ليرد بشموخ على سؤال "ما الذي يثبت لنا أنك فنان؟"، بموال ارتجله مباشرة "أنا في محكمة العدل أصل العدل للعادل/ واسمع يا منسي أنا مش منسي وفي الكلام عادل/ وإذ حكمتم يكون الحكم بالعادل/ أنا اسمي عدل الكرام محمد أبو طه/ أبو نفس عالية ما عمره في يوم وطاها"، فوافقت اللجنة على قيده في النقابة، بمجرد انتهاء الموال.

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طه "أبو نفس عالية" والذي سكن قلوب البسطاء بشخصيته المتواضعه ومواويله المعبرة عنهم، حرص سنة 1964 على أن يكتب بخط يده وثيقة تعريف محفوظة في أرشيف "دار الهلال" سجل بها اسم شهرته باعتباره "الأستاذ محمد طه"، تأكيدا على اعتزازه بفنه "وفقا لما كشفه الشاعر الكبير مجدي نجيب لـ"الخليج 365".

وفي أحد حواراته الصحفية، قال عن جمهوره: "أنا بغني للطبقة تحت المتوسطة، أنا مطرب بلدي مش شعبي، أغني للريفيين المواويل اللي تسعدهم وتخليهم مستعدين لمواصلة السماع حتى لو غنيت شهر كامل".

وقبل زمن الأرقام القياسية، يمكن القول إن محمد طه هو بطل الموال الشعبي وصاحب الرقم القياسي الذي لا يقهر، إذ قدم نحو 10 آلاف موال، الموثق والمسجل منها لا يزيد على 400 فقط، ويرجع السبب في ذلك إلى أن معظم مواويله كانت ارتجالا.

وحسب أرشيف أخبار اليوم، يروي المؤرخ الفني جليل البنداري في مقال بعنوان “براندو بالطربوش والجلباب البلدي” قال فيه: “استيقظت من النوم على مظاهرة في شوارع بيروت، وفتحت نافذة غرفتي بالفندق لأرى المطرب الشعبي المشهور محمد طه وهو يمشي في الشارع بجلبابه البلدي وطربوشه التقليدي، وكان يوزع مواويله على المعجبين والمعجبات، كما توزع ملكات جمال العرب ابتساماتهن على الجمهور وعلى لجنة التحكيم، ففي كل خطوة كان المعجبون والمعجبات يلتفون من حوله ليوقع بإمضائه على أوتوجرافاتهم كروبرت تايلور وأحمد مظهر ومارلون براندو تماماً”.