رانيا يوسف تخطف الأنظار بفستان أحمر على البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها بصورة بتقنية "الثري دي" من أمام البحر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". وظهرت في الصورة بإطلالة جريئة من أمام البحر مرتدية نظارة شمس وفستان أحمر. Advertisements وكتبت"أخر أيام الصيفية". رانيا تعكف على تصوير الجزء الجديد من مسلسل "الأنسة فرح" بمشاركة أسماء أبو اليزيد وأحمد مجدي وعدد من الوجوه الشابة.

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