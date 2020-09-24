تدهور الحالة الصحية للملحن خليل مصطفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

يمر الملحن خليل مصطفى بحالة صحية حرجة، إذ تدهورت حالته بشكل كبير، ويرقد حاليا في العناية المركزة بمستشفى السلام الدولي بالمعادي، بعد معاناته مع مرض السرطان.

الشاعر فوزي إبراهيم في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "الملحن الكبير خليل مصطفى، دخل المستشفى عقب معاناة مع السرطان، وهو حاليا بالعناية المركزة، وفى حالة صحية حرجة للغاية".

الملحن خليل مصطفى قدم مجموعة من أشهر الألحان التي ساهمت في ارتفاع أسهم نخبه من نجوم الأغنية، ومنهم عمرودياب الذي غنى من ألحانه شوقنا، ومدحت صالح "السهرة تحلى" و"ولا تسوى دموع"، وحنان "الشمس الجريئة، وعلي الحجار "عنوان بيتنا"