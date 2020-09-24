رامي جمال ينشر صورة: "بعد ما ربنا كرمني وهديت"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365: نشر الفنان "رامي جمال" مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". وعلق: "بعد ما ربنا كرمني وهديت، صباح الخير بقا". وكشف رامي عن رغبته في تصوير أغنية "اللي مشيوا" على طريقة الفيديو كليب. أغنية "اللي مشيوا" من كلمات جمال الخولي، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم.

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