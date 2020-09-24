تراند اليوم : فيديو| فتاة "التيك توك" تظهر لأول مرة بعد إخلاء سبيلها في واقعة "هتك العرض"



ظهرت منة عبدالعزيز، فتاة "التيك توك" في مقطع فيديو لأول مرة منذ شهور، بعد إخلاء سبيلها، عقب اتهامها لعدد من الشباب بالاعتداء جنسيًا عليها.

وقالت منة في مقطع فيديو عبر حسابها في "إنستجرام"، إنها قامت بعمل حساب جديد وليس لديها أي حسابات أخرى، موضحة أنها تغيرت عن ذي قبل، "منة بتاعت زمان راحت وفي منة جديدة دلوقت".

وكانت النيابة العامة قررت إيداعها احد مراكز الاستضافة بوزارة التضامن الاجتماعي لإعادة تأهيلها بدلاً من الحبس الاحتياطي.

وكلفت النيابة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، إخصائية نفسية ببرنامج "حماية أطفال وكبار بلا مأوى" بالوزارة، ببحث حالتها الاجتماعية والنفسية وعرض نتائج البحث والتوصيات على النيابة العامة.

وأوضحت منة، أن البرنامج التأهيلي النفسي الذي خضعت لهالتضامن، استطاع أن يغير فيها أشياء كثيرة، لافتة إلى أنه كان يتم تأهيلها نفسيا واجتماعيا، حتى استراحت نفسيا وأصبحت تفرق بين الصواب والخطأ، وطريقة التعامل مع الناس.

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وتابعت: "أنا اتغيرت وأنا فرحانة والبرنامج عمل معايا حاجة كويسة وبقيت حاجة كويسة، وأنا بالي مش هيرتاح إلا لما أسمع الحكم على اللي عمل فيا كدا، وأنا دلوقتي حياتي للأحسن ومبسوطة إني اتغيرت للأفضل في أسلوبي ولبسي وتعاملي مع الناس، وأشكر ربنا إنه وقف جمبي".

وكانت النيابة العامة قررت إحالة 6 متهمين -أربعة ذكور وفتاتين- إلى محكمة الجنايات؛ لاتهام أحدهم بخطف المجني عليها بالتحايل والإكراه، واقتران تلك الجناية بمواقعتها كرهًا عنها، واتهام الآخرين -كلٌّ حسَب ما نُسِب إليه- بهتك عرضها بالقوة والتهديد، وسرقتها بالإكراه، وانتهاك حرمة حياتها الخاصة عبر شبكة المعلومات الدولية، وضربها، وإتلاف هاتفها، وتهديدها بإفشاء أمور مخدشة بشرفها، وتعاطي المخدرات، وإدارة وتهيئة مكان لذلك.

ووجه إلى المتهمين تهمة هتك عرض منة بالقوة والتهديد، وسرقتها بالإكراه، وانتهاك حرمة حياتها الخاصة عبر شبكة المعلومات الدولية، وضربها، وإتلاف هاتفها، وتهديدها بإفشاء أمور خادشة لشرفها، وتعاطي المخدرات، وإدارة وتهيئة مكان لذلك.