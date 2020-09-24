تراند اليوم : فيديو| بعد سب متابعيها.. "بسمة وهبة" تهدد من يتعرضون لأولادها



واصلت الإعلامية المصرية، بسمة وهبة, الهجوم على متابعيها، فبعد أيام من سبها المهاجمين لملابسها، شنت هجومًا لاذعًا على الذين يسيئون لأولادها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وطالبت بسمة في رسالة إلى متابعيها بالابتعاد عن أولادها وعدم الحديث عنهم.

وعلقت بسمة في مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام": "أولادي خط أحمر... حقلب وحقل أدبي.. واطمنوا عليا انشالله حتعدي ونفرح مع بعض وكل شيء مكتوب أكيد ده الخير لينا شكرا يا حبيبي يا الله".

وقبل أيام، وجهت بسمة، انتقادات لاذعة إلى متباعيها بعد أن شاركت صورة لها وهي ترتدي "شورت" عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام"، وكتبت "ألو يا فانز قلبي وحشتوني".

غير أنها فوجئت بانتقادات لاذعة من جانب متابعيها بسب طريقة ملبسها التي اعتبروا أنه من غير اللائق أن تظهر بها، خاصة وأنها كانت ترتدي الحجاب في السابق.

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وردت وهبة بهجوم مضاد متهمة المنتقدات لمظهرها بـ "النفسنة"، ودت على متابعة قالت في أحد التعليقات إن نهاية الإنسان هي الكفن والموت قائلة: "كفن يلمك إن شاء الله".

كما صورت مقطع فيديو تحذر فيه من يتطاول عليها بأي شكل لكونها شخصية عامة، متوعدة بأنها لن تصمت بعد الآن وسترد الهجوم بمثله لأن الانتقاد الحاد يؤذي الجميع بالتساوي، وقالت إنها "ستمسح ببلاط الأرض أي شخص" يسيء إليها.

وتوعدت بأنها سترد على أي شخص يهينها، وخصت بكلامها شخصًا لم تسمه قالت إنه وجه إليها رسالة.