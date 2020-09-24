جيجي حديد تنجب طفلتها الأولى من زين مالك

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 سبتمبر 2020 04:41 مساءً - وضعت عارضة الأزياء الأمريكية الجنسية والنشأة والفلسطينية الأصل جيجي حديد طفلتها الأولى من المغني العالمي الشاب زين مالك دون الكشف عن إسمها،وربما أنهما لم يختارا لهاً إسماً مناسباً بعد.



وأعلن والد الطفلة المغني العالمي زين مالك عن سعادته وولادة طفلته الأولى من حبيبته جيجي حديد مساء الأربعاء 23 أيلول- سبتمبر 2020 مغرداً على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" الذي يتابعه فيه29 مليون ونصف متابع ومتابعة حول العالم: "طفلتنا هنا، بصحة جيدة وجميلة..الحب الذي أشعر به تجاه هذا الكائن الصغير يفوق استيعابي، وسعيد بالحياة التي سنعيشها معاً "،وفقاً لوسائل الإعلام الأمريكية.

جيجي حديد وزين مالك







انضمت إلينا فتاتنا في الأرض بنهاية الأسبوع وقد غيرت عالمنا بالفعل في الحب

ونشر زين مالك عبر حساباته بمواقع التواصل الإجتماعي صورة ليده المليئة بالوشوم تحتضن يد طفلته الحديثة الولادة بحنان ودفء.

وفعلت جيجي حديد الأمر نفسه،وأعلنت في حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" الذي يتابعها فيه 58 مليون و600 ألف متابع ومتابعة حول العالم،ولادة إبنتها الأولى من زين مالك،بنشرها صورة ليدها بجوار يد ابنتها الصغيرة ،ورحبت بها قائلة: "انضمت إلينا فتاتنا في الأرض بنهاية الأسبوع،وقد غيرت عالمنا بالفعل في الحب".

وقبل الولادة بأيام أثارت عائلة جيجي حديد بمنشورات وأقاويل فهمت خطأ من والدها رجل الأعمال الفلسطيني الأمريكي محمد حديد ،ومن شقيقتها عارضة الأزياء بيلا حديد،بأنهما التقيا إبنة جيجي،وبإنها أنجبت الطفلة سراً،لكن والدتها سرعان ما نفت خبر ولادة ابنتها جيجي حديد بطريقتها الخاصة.

وكانت جيجي حديد قد أعلنت بنفسها عن حملها الأول بأنثى من زين مالك بمقابلة تلفزيونية مع جيمي فالون بشهر إبريل- نيسان 2020 الماضي من منزلها عبر الأنترنت خلال فترة الحجر الصحي بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"،بعد أن تم كشف حملها قبل ظهورها،وبررت إخفاء حملها في الفترة السابقة برغبتها وزين مالك بإعلان الخبر بالوقت المناسب وبشروطهما الخاصة.

وفي شهر آب- أغسطس 2020 الماضي،نشرت جيجي صوراً جذابة لها بملابس شفافة تكشف بطنها من خلالها وتعلن قرب ولادتها بطفلتها الأولى الغالية على قلبها وعائلتها.

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