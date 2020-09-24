الليلة..أول حفل مصري في فعاليات اليوم الوطني السعودي

تستقبل فعاليات اليوم الوطني السعودي في يومها الثالث على التوالي، ليلة غنائية مصرية بمشاركة الفنانة أنغام والفنان تامر عاشور، وذلك في مدينة جدة.

يقام الحفل، الليلة، بالصالة المغطاة في مدينة الملك عبد الله الرياضية، ويتم اذاعته

مباشرة في تمام الساعة الـ 10 بتوقيت السعودية الت 9 بتوقيت مصر، وذلك عبر أحد التطبيقات الترفيهية الشهيرة.

يتبعه حفل الفنان محمد حماقي، وذلك يوم الجمعة الموافق

Advertisements

25 سبتمبر، ويعتبر هو حفل الختام لفعاليات الاحتفال في مدينة جدة.

يذكر ان الفعاليات قد بدأت الثلاثاء الماضي، بحفل غنائي للفنانة أحلام، تبعه حفل للفنان عبادي الجوهر والفنانة داليا مبارك، وحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة بتقنية "أون لاين"، بعد إلغاء الحضور الجماهيري للفعالية تطبيقاً للإجراءات الوقائية ضد كورونا.