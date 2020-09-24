"الليلة.. كريم فهمي ضيف منى الشاذلي في برنامج"معكم

أعلن الفنان كريم فهمي عن موعد ظهوره في برنامج"معكم منى الشاذلي"الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".
نشر"فهمي" البرومو الرسمي للبرنامج، وعلق عليه قائلًا:"النهاردة إن شاء الله، الساعة ٩"، وقد تفاعل معه الكثير متابعيه عبر التعليقات، وعبروا عن حماسهم لمشاهدةالبرنامج.
يذكر أن كريم فهمي، شارك في موسم رمضان السابق بمسلسل"ونحب تاني ليه"، بطولة : ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كارولين عزمي، سوسن بدر، من تأليف: عمرو محود ياسين، وإخراج: مصطفى فكري، والذي حقق مشاهدات عالية فور عرضه على الشاشات التلفزيونية.
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