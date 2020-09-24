بعد إعلانه عنها.. تامر حسين يهنىء رامي صبري على اغنيته الجديدة

حرص الشاعر تامر حسين، على تهنئة الفنان رامي صبري على أغنيته الجديدة "خليني أشوفك تاني"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". علق حسين على إعلان رامي عن أغنيته قائلاً:"مبروك ياروما بالتوفيق وربنا يكرمك". يذكر أن آخر كتابات تامر الغنائية كانت من خلال أغنية "أماكن السهر" للهضبة عمرو دياب، والتي حققت نجاح جماهيري ضخم فور صدورها، وسجل الكليب الخاص لها أكثر من 14 مليون مشاهدة، خلال شهر من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من ألحان:عزيز الشافعي، توزيع:أسامة الهندي. عمرو دياب، والتي حققت نجاح جماهيري ضخم فور صدورها، وسجل الكليب الخاص لها أكثر من 14 مليون مشاهدة، خلال شهر من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من ألحان:عزيز الشافعي، توزيع:أسامة الهندي.

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