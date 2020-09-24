صورة.. محمد الشرنوبي يستمتع بإجازته الصيفية

نشر الفنان محمد الشرنوبي صورة جديدة له أثناء استمتاعه بالعطلة الصيفية وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وظهر شرنوبي في صورة مبهجة على شاطئ البحر مليئة بالألوان الصيفية أبرزها اللون الأصفر الهاديء. يذكر أن آخر أعمال الشرنوبي أغنية "قلبي ارتاح"، والتي تم حذفها من على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، مع اقترابها للمليون مشاهدة، والأغنية من كلمات محمد يسري وألحان محمد الشرنوبي وتوزيع مصطفى الحلواني والفيديو كليب من إخراج عادل جمال. حذفها من على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، مع اقترابها للمليون مشاهدة، والأغنية من كلمات محمد يسري وألحان محمد الشرنوبي وتوزيع مصطفى الحلواني والفيديو كليب من إخراج عادل جمال.

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