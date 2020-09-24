كندة علوش تطرح البرومو التشويقي لـ حكاية "ضي القمر"

روجت الفنانة كندة علوش لـ حكاية "ضي القمر"، ضمن حكايات مسلسل"إلا أنا"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".
نشرت"كندة" البرومو الرسمي للحكاية، وعلقت عليه قائلة:"انتظرونا ضي القمر، الشيف عليا، تأليف: يسري الفخراني وعبير سليمان،
إخراج: أحمد حسن، إنتاج: سينيرچي أروما"، وقد
يذكر أن مسلسل "إلا أنا" يتكون من ست حكايات منفصلة، وتتكون كل حكاية من عشر حلقات، وجميعها مقتبسة عن أحداث حقيقية، من تأليف عبير سليمان، إخراج مريم أحمدي، إنتاج
يذكر أن آخر أعمال كندة علوش ظهورها كـ ضيفة شرف في فيلم "الأصليين"، منة شلبى، ماجد الكدوانى، خالد الصاوى، محمد ممدوح، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.
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