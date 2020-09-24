كندة علوش تطرح البرومو التشويقي لـ حكاية "ضي القمر"

روجت الفنانة كندة علوش لـ حكاية "ضي القمر"، ضمن حكايات مسلسل"إلا أنا"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

نشرت"كندة" البرومو الرسمي للحكاية، وعلقت عليه قائلة:"انتظرونا ضي القمر، الشيف عليا، تأليف: يسري الفخراني وعبير سليمان،

إخراج: أحمد حسن، إنتاج: سينيرچي أروما"، وقد

تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات، وعبروا عن حماسهم لمشاهدة المسلسل.

يذكر أن مسلسل "إلا أنا" يتكون من ست حكايات منفصلة، وتتكون كل حكاية من عشر حلقات، وجميعها مقتبسة عن أحداث حقيقية، من تأليف عبير سليمان، إخراج مريم أحمدي، إنتاج

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سينرجي، وحكاية"ضي القمر" هى الحكاية الثالثة، والتي من المقرر عرضها يوم السبت المقبل 26 سبتمبر، على شبكة قنوات DMC، بطولة: محمد علاء، محمد شاهين، نهى عابدين، أحلام الجريتلي، تأليف عبير سليمان، إخراج أحمد حسن.

يذكر أن آخر أعمال كندة علوش ظهورها كـ ضيفة شرف في فيلم "الأصليين"، منة شلبى، ماجد الكدوانى، خالد الصاوى، محمد ممدوح، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

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