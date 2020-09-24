حميد الشاعري يطرح ثاني أغنيات ألبومه الجديد "أنا بابا"

طرح الفنان حميد الشاعري، أغنيته الجديدة "عيلتي"، والتي ضمن ألبومه الغنائي"أنا بابا"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأأغنية من كلمات:صابر كمال، ألحان:بلال سرور، توزيع:حميد الشاعري، ويقول مطلعها"في قلبي كلام
يذكر ان حمدي قد طرح حديثاً أغنية "أنا بابا"، وحقق أكثر من 2 مليون مشاهدة، خلال مايقرب من أسبوعين من طرحها، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات الشاعر محمد البوغة، ألحان مديح محسن، توزيع أمين نبيل محمد.
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