حميد الشاعري يطرح ثاني أغنيات ألبومه الجديد "أنا بابا"

طرح الفنان حميد الشاعري، أغنيته الجديدة "عيلتي"، والتي ضمن ألبومه الغنائي"أنا بابا"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأأغنية من كلمات:صابر كمال، ألحان:بلال سرور، توزيع:حميد الشاعري، ويقول مطلعها"في قلبي كلام

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ومش قايله، ولاتسمعلي صوت ولاهمس، ومن كتر اللي انا شايله بقيت حساس بقيت باللمس، واهلي بشكوتي أولى دي عيلتي تسد العين".

يذكر ان حمدي قد طرح حديثاً أغنية "أنا بابا"، وحقق أكثر من 2 مليون مشاهدة، خلال مايقرب من أسبوعين من طرحها، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات الشاعر محمد البوغة، ألحان مديح محسن، توزيع أمين نبيل محمد.