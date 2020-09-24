سعد لمجرد يطرح كواليس أغنية "عدى الكلام"

أعلن الفنان سعد لمجرد، عن عرض كواليس كليب أغنية "عدى الكلام"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". نشر لمجرد صورة من الكليب، وعلق عليها قائلاً:"سعيد بمشاركتكم الليلة ،كواليس كليب عدى الكلام، مستعدون؟". قائلاً:"سعيد بمشاركتكم الليلة ،كواليس كليب عدى الكلام، مستعدون؟". يذكر أن الكليب قد اقترب من الـ 70 مليون مشاهدة، خلال مايقرب من 3 أشهر من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، الأأغنية من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:عزيز الشافعي، توزيع:توما، وتعتبر هو الأإصدار المصري الأأول في لهجة لمجرد الغنائية، وحققت نجاح جماهيري ضخم فور صدورها شهر يوليو الماضي. من 3 أشهر من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، الأأغنية من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:عزيز الشافعي، توزيع:توما، وتعتبر هو الأإصدار المصري الأأول في لهجة لمجرد الغنائية، وحققت نجاح جماهيري ضخم فور صدورها شهر يوليو الماضي.

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