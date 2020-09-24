شاركت الفنانة ميريهان حسين جمهورها بصورة جديدة لها بلوك فرعوني وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". حيث حصدت اطلالة ميريهان الكثير من التعليقات الايجابية من جانب الجمهور حيث ظهرت مرتدية فستان باللون الاسود الى جانب مكياج هادئ على الطريقة الفرعونية . التعليقات الايجابية من جانب الجمهور حيث ظهرت مرتدية فستان باللون الاسود الى جانب مكياج هادئ على الطريقة الفرعونية . يشار الى ان اخر اعمال الفنانة ميريهان حسين هو مسلسل "ختم النمر" من بطولة الفنان احمد صلاح حسني ونسرين طافش ومن تاليف محمد عبد المعطي واخراج احمد سمير فرج وانتاج شركة سينرجي .

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كانت هذه تفاصيل خبر على طريقة سوسن بدر.. ميريهان حسين تخطف الانظار بلوك فرعوني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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