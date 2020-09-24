بكعكة مميزة.. أحلام تحتفل بـ عيد ميلاد زوجها

احتفلت الفنانة أحلام بـ عيد ميلاد زوجها"مبارك الهاجري"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".
نشرت"أحلام" مقطع فيديو لـ زوجها من حفل عيد ميلاده، وعلقت عليه قائلة:"كل عام وأنت نور عيوني وضوى دنياي، والحمد لله إن ربي رزقني بزوج وبحبيب وصديقوأخ وأب، وكل شي حلو إنته اللي عمرك ما حسيت خاطري بكلمه وحشمتني وأكرمتني وتشوف وجهي غضبان وإلاراضي".
وأضافت قائلة:"ربي لايفرقنا ويبارك لنا في حياتنا وعيالنا وسعادتنا، أحبك يا أغلى من سكن قلبي، وكل عام وحنا مع بعض، وكل عام
يذكر أن أحلام طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان "أنا مدري عن الناس"، كلمات بدر بن عبدالمحسن، ألحان الموسيقار طلال، توزيع يحيى الموجي، إشراف عام خالد أبو منذر، مكساج جاسم محمد، والتي حققت أكثر من 3 مليون مشاهدة عقب طرحها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب"
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كل عام وانت نور عيوني وضوى دنياي والحمد لله ان ربي رزقني بزوج وبحبيب وصديق واخ واب وكل شي حلو انته اللي عمرك ما حسيت خاطري بكلمه وحشمتني وأكرمتني وتشوف وجهي غضبان والا راضي... ربي لايفرقنا ويبارك لنا في حياتنا وعيالنا وسعادتنا احبك يا اغلا من سكن قلبي وكل عام وحنا مع بعض وكل عام وانت بخير حبيبي 🎂🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎁🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 @mubarakalhajri_q استودعتك الرحمن دائماً وابداً وعيوني ولهاااااانه عليك 🙏🏻
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