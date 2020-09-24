نجم نادي ميلان الإيطالي مصاب بكورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - منذ 6 دقائق

آخر تحديث: 24 - سبتمبر - 2020 5:09 مساءً

في خبر صدم محبي النجم السويدي، أعلن نادي ميلان الإيطالي عن إصابة نجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بفيروس كورونا المستجد.

وكتب النادي اللومباردي “ميلان يعلن أن نتائج الفحوصات التي خضع لها زلاتان إبراهيموفيتش جاءت إيجابية قبل مباراة اليوم بين ميلان وبودو غليمت”.

وأضافت في بيان، “أبلغنا السلطات الصحية المختصة، ووُضع اللاعب فوراً في حجر صحي، وكل الفحوصات الإضافية التي أجريت على الفريق جاءت سلبية”.

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ويصنف إبراهيموفيتش كـمهاجم من الطراز الرفيع ويسجل الأهداف بغزارة واشتهر بأسلوب لعبه المبدع والقوة وقدرته في الكرات الهوائية ودقة تسديداته القوية. قد سجل أكثر من 500 هدف في مسيرته مع النادي والمنتخب كبيرا للنادي والوطن.

ويعتبر إبراهيموفيتش على نطاق واسع أحد أفضل المهاجمين في اللعبة وأحد أفضل لاعبي كرة القدم في جيله.

وفاز هدفه من البهلواني مع السويد ضد إنجلترا بجائزة بوشكاش لعام 2013 كأفضل هدف خلال العام. خارج الميدان، هو معروف بشخصيته القاسية وتعليقاته الصريحة، بالإضافة إلى إشاراته المتكررة نحو ذاته.

ولعب زلاتان للعديد من الأندية الأوروبية القوية منها يوفنتوس وقطبي ميلان في إيطاليا، وبرشلونة في إسبانيا وباريس سان جيرمان الفرنسي، وهداف منتخب بلاده التاريخي برصيد 62 هدفا مما جعله الآن ثالث أكثر لاعب كرة القدم نشط يملك ألقاب جماعية في العالم.