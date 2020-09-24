فنان يحول معاناته مع النظارات الضبابية لقطعة فنية ثلاثية الأبعاد

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - منذ 3 ساعات

منذ بداية جائحة كورونا عانى مرتدو النظارات من الحالة المزعجة التي تصاحب ارتداء الكمامة بحيث تصبح النظارات ضبابية، مما يتطلب نزعها ومسحها لتوضيح الرؤية.

تتلوّث نظارات الفنان الياباني تاكاهيرو شيباتا بالضباب بسبب قناع وجهه، وهي مشكلة مألوفة للعديد من مرتدي النظارات خلال جائحة فيروس كورونا، ما حوّل الآثار الجانبية المزعجة إلى قطعة فنية فريدة من نوعها.

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شرع الفنان الياباني شيباتا، “رسام الرسوم المتحركة”، في البداية في حل مشكلة تلوث النظارات بالضباب وهي مشكلة يعاني منها العديد من مرتدي النظارات والذين يرتدون قناعًا لحماية أنفسهم من “كوفيد 19″، ولكن بمجرد أن اكتشف أن ذلك مستحيل، قرر أن يحصل على بعض المرح بدلاً من ذلك، حسب ما ورد عن وكالة “سيدني”.

شيباتا حوّل الآثار الجانبية المزعجة إلى قطعة فنية فريدة من نوعها، وهي تصميم يحتوي “قناع الرامين” الثلاثي الأبعاد، المصنوع من اللباد والطين، على كل ما تريده في وعاء حقيقي من حساء المعكرونة،ويختفي أنف شيباتا في لحم الخنزير المطهو ​​ببطء، والبصل الأخضر، وبراعم الخيزران، وشريحة من كعكة السمك. كلما زادت الضباب عن نظارته، كلما كان حساء المعكرونة على “قناع الرامين” أكثر سخونة وبخارًا.

شيباتا قال: إنه يريد “تشجيع الناس قليلاً”، ليس لديه خطط لبيع القناع إلى جانب أعماله الفنية الأخرى، على الرغم من أنه قد لا يرتديه كثيرًا أيضًا وتابع قائلا: “إن الوعاء مليء بالقطن ويزن تقريباً نفس وزن لعبة محشوة، لذلك لا أشعر بالراحة عندما أرتديه”.