تراند اليوم : الإفريقية ناموالي سيربيل تفوز بجائزة الخيال العلمي في بريطانيا

فازت الكاتبة الإفريقية ناموالي سيربيل بجائزة آرثر سي كلارك، التي تعد الجائزة الأولى في المملكة المتحدة للخيال العلمي، وذلك عن روايتها الأولى The Old Drift ، والتي وصفها الحكام بأنها “خيال علمي متسلل”.

وبحسب صحيفة الجارديان، تحكي الرواية قصص ثلاث عائلات على مدى ثلاثة أجيال، انتقلت من مستوطنة استعمارية على شلالات فيكتوريا في مطلع القرن العشرين، إلى الستينيات حيث تحاول الكاتبة إرسال امرأة إلى القمر، وإلى المستقبل القريب.

الرواية تعد مزيج من الخيال التاريخي والواقعية السحرية والخيال العلمي.

ووصف رئيس لجنة تحكيم الجائزة، أندرو إم بتلر، الرواية بأنها “ملحمة عائلية غير عادية تمتد عبر العصور”.

كما وصف الفائز بالجائزة العام الماضي، تادي طومسون، الرواية بأنها “الرواية الإفريقية الأعظم للقرن الحادي والعشرين”.

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يذكر أن نامولي سربيل ولدت في زامبيا، وانتقلت إلى الولايات المتحدة عندما كانت طفلة.

وفقًا للتحليل الذي أجراه قاضي كلارك والمؤلف ستيوارت هوتستون، كانت سربيل واحدة من 14 شخصًا فقط من ذوات البشرة السمراء تم تقديم أعمالهم للجائزة في عام 2020، من 121 مشاركة.

وفقًا لهوتستون، كانت ضمن ثلاثة فقط من أصل 14 بريطانيًا.

وتم إنشاء الجائزة في الأصل من قبل المؤلف آرثر سي كلارك، بهدف الترويج للخيال العلمي في بريطانيا، وتمنح الجائزة لأفضل رواية خيال علمي للعام.