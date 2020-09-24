تراند اليوم : تامر عاشور يكشف عن مفاجأة بحفل اليوم الوطني السعودي.. ياتري اية

كشف الفنان تامر عاشور عن مفاجأة يحضرها لجمهور حفله ضمن الاحتفالات باليوم الوطني السعودي.

كتب تامر عبر حسابه بموقع Twitter: “مفاجأة، ان شاء الله هكون معاكم اون لاين من جده هشوف كل رسايلكم وهغني كل اللي هتطلبوه لجمهورنا الحبيب في جده ومصر والعالم العربي الساعه ١٠ بتوقيت المملكه ٩ بتوقيت مصر على” شاهد ”

#تامر_عاشور_في_جدة ده الهاشتاج اللي تبعتولي عليه كل الي عايزين تسمعوه”.

من المقرر أن يحيي تامر عاشور حفله في مساء الخميس بمشاركة الفنانة أنغام.

Advertisements

على صعيد آخر، كان الفنان تامر عاشور والفنان تامر حسني قد تلقيا عددا من التساؤلات حول إمكانية تعاونهما فنيا خلال الفترة المقبلة.

وجهت إحدى المتابعات سؤالا لعاشور عبر موقع Twitter، كاتبا: “ممكن تعمل ديو مع تامر حسني”، ليرد عاشور موجها السؤال لتامر: “رد يا نجم على الاستاذة”.

بدوره أعرب تامر عن ترحيبه بذلك، كاتبا: “ده شرف ليا يا نجم النجوم”.