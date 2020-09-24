تراند اليوم : موعد عرض حكاية “ضي القمر” لكندة علوش على dmc.. شاهد

تعود الفنانة كندة علوش لتطل على جمهورها بعد غياب من خلال حكاية “ضي القمر” ضمن حكايات مسلسل “إلا أنا”.

يبدأ عرض حكاية “ضي القمر” السبت المقبل 26 سبتمبر، عبر شاشة dmc.

نشرت كندة إعلان المسلسل عبر حسابها على Instagram وأوضحت أنها تقدم شخصية “الشيف عاليا”.

https://www.instagram.com/p/CFffD4-jOBK/

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حكاية “ضى القمر” إخراج مريم أحمدى ويشارك فى بطولتها محمد شاهين وعدد آخر من الفنانين الشباب، وكان مقررتصويرها قبل شهر رمضان الماضى إلا أن ظروف انتشار فيروس كورونا أجبرت صناعها على تأجيل تصويرها خاصة

وأن قناة dmc المتعاقدة على المسلسل اكتفت بعرض أول حكايتين فقط قبل شهررمضان وهما “بنات موسى” بطولة وفاء عامر و”سنين وعدت” بطولة أروى جودة.

مسلسل “إلا أنا ” قصة يسري الفخراني، تدورأحداثه في إطار 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في إطار 10 حلقات،

وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فمعظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل”الصمت الزوجي،طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة” ويعرض على شاشة dmc.