تراند اليوم : تامر حسني يغني مع زينة “اختراع”.. إتفرج

علاقة صداقة كبيرة تجمع الفنان تامر حسني والفنانة زينة، منذ بداية انطلاقهما سويا ثم نجاح كل منهما بمفردة وعودة تعاونهما مجددا في فيلم “الفلوس”.

يحتفل تامر حسني بنجاح أحدث أغنياته “اختراع” التي شاركه فيها الفنان محمود العسيلي.

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لتامر وزينة وهو يغني معها أغنية “اختراع”.

على صعيد آخر، ضم الفنان تامر حسني أغنية جديدة لألبومه المقبل، المتوقع طرحه قبل نهاية العام الجاري.

وكشف الشاعر الغنائي محمد عاطف لـFilFan.com، أن الفنان تامر حسني اختار أغنية من كلماته لألبومه المقبل ستحمل اسم “فجأة”.

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وأوضح محمد عاطف أن الأغنية الجديدة من ألحان الفنان تامر علي ومن توزيع الموزع الموسيقي يحيى يوسف.

وتعتبر أغنية “فجأة”، رابع تعاون يجمع محمد عاطف مع تامر حسني، بعد أن قدم له أغنية “دايب” في ألبوم “قرب كمان”، و”وبعدين” من فيلم ” الحرب العالمية الثاثلة”، وأغنية “180 درجة”.

كما ينتظر تامر حسني عرض فيلمه الجديد “مش أنا”، الذي تدور قصته حول حالة نفسية ما تصيب “حسن” تامر حسنى، وتربطه علاقة قوية جدا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته”.

فيلم “مش أنا” يشارك فى بطولته بجانب الفنان تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق. الفيلم انتاج مشترك بين شركة سينرچى وحسام حسنى وأحمد دسوقي.