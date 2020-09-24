تراند اليوم : الأحد.. أيتن عامر وحمادة هلال ضيفا أمير كرارة بـ”سهرانين”- إتفرج

أعلنت قناة ON عن ضيوف حلقة الأحد المقبل، من الموسم الجديد من برنامج “سهرانين”، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة عبر شاشتها.

طرحت القناة برومو الحلقة، وظهر خلاله الفنانة أيتن عامر والفنان حمادة هلال، ليتحدثا عن كواليس حياتهما الشخصية والفنية، وتستعرض أيتن مواهبها في الغناء بمشاركة حمادة هلال وأمير كرارة.

يبث اللقاء يوم الأحد المقبل، على قناة ON، في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

يذكر أن أيتن عامر وحمادة هلال تشاركا في بطولة مسلسلس “ابن أصول”، وعُرض في رمضان 2019، مع سوزان نجم الدين ومحمد نجاتي، رانيا منصور، إيناس كامل،

إسلام إبراهيم، عماد رشاد، كريم أبو زيد، وفاء سالم، أحمد حلاوة، أحمد كرارة، حمزة العيلي، الطفل محمد الفخراني، لاشينة لاشين، وتأليف أحمد محمود أبو زيد، إخراج محمد بكير، ومن إنتاج سينرجي.