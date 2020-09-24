تراند اليوم : يارا تشارك جمهورها صورة بالبكيني في دبي – اتفرج

نشرت المطربة اللبنانية يارا صورا جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت يارا في الصور من إجازتها الصيفية في دبي وعلقت قائلة: “وبَعدو الطّقس الصّيفي مكمَّل..خبروني عندكم كيف صار الجوّ..لسّه شوب متل هون؟؟؟”.

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وأضافت يارا: “ملاحظة مُهمّة: ما تنسوا تستعملوا كريم الحماية من الشمس…مع تحيّاتي”.

كانت أحدث أعمال يارا الفنية كليب “شو بدو” الذي طرحته في منتصف شهر يونيو عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

يذكر أن يارا شاركت فى أوبريت “صناع الأمل”، الذى غنته فى حفل حضره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، وشاركها الغناء الفنان الإماراتي حسين الجسمي، والفنانة السورية أصالة، والفنان التونسى صابر الرباعي.