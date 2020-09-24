بالفيديو| ميس حمدان تتعلم العزف على العود

رنا صلاح الدين - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من فيديو للفنانة الأردنية ميس حمدان، ظهرت من خلالهم وهي تتعلم العزف على العود، بتواجد معلمها.

وتحاول ميس، دائما أن تتطور من نفسها خاصة أن لديها أكثر من موهبة لعل أبرزهم الغناء والتمثيل والتقليد أيضًا.

على جانب آخر كشفت ميس حمدان، عن موعد طرح أغنيتها الخليجية الجديدة "اصحى صحصح"، والتي تتعاون خلالها مع المنتح نصر محروس.

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وقالت ميس، خلال لقائها مع برنامج "the insider بالعربي"، إن الأغنية تعود بها بعد غياب 5 أعوام عن الأغنية الخليجية، ومن المقرر طرحها اليوم الخميس عبر تطبيق أنغامي.

وأضافت أن أغنية "اصحى صحصح يا غبي"، هي عبارة توبيخ، مؤكدة:"توبيخ مختلفة عن زمان، هي جملة طبيعية وحقيقية وكل البنات في الوطن العربي يستخدمونها يوم ما يكون في نار قايدة في قلوبنا".

وأغنية "اصحى صحصح يا غبى" من كلمات أسامة السليمي، وألحان محمد البدر، وتوزيع أحمد العسال.