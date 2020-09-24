محمد رمضان عن سخريته من أحمد الفيشاوي: حبيت أعمل دعم لأغنيته

رنا صلاح الدين - أثار الفنان المصري محمد رمضان، حالة من الجدل، بعدما فجر مفاجأ بطرحه برومو دعائي لأغنية جديدة تحمل اسم "الدبابة"، لكنها لم تكن أغنية عادية مثل باقي أغانيه وإنما هي ردًا على الفنان أحمد الفيشاوي الذي أعلن عن طرح أغنية جديد بعنوان "نمبر 2"، كي يستفز بها رمضان.

وقال رمضان في برومو أغنيته الجديدة:" دايما عامل سابنس، جامد أنا، تعالى هنا خد درس، جامد أنا، في الغالي أنا إكسلانس، أنا هقدر أيوه جيت، إيه مالك اتخضيت، تشوفني تقول يا ريت، رقم 1 مش تو، مايخصنيش ظروفك، واخد قراري ولازم أكسب أي فورة، مع اعتذاري للفيشاوي أخره معايا صورة".

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وعلق محمد رمضان عن سبب طرحه لهذا البرومو، قال، في مداخلة هاتفية في برنامج "أجمد 7" على إذاعة "إف إم": "أحمد الفيشاوي صديق غالي جدًا وعامل أغنية اسمها نمبر 2، ولما سألوه عنها قال أنا قاصد محمد رمضان، فأنا حبيت أعمله دعم لأغنيته عشان الناس تستناها بشكل أكبر.. وده اللي خلاني أقول أن في أغنية اسمها الدبابة".

وكان أحمد الفيشاوي قد رد على طرح رمضان هذا البرومو، من خلال تسجيل صوتي لبرنامج " ET بالعربي"، قائلًا:"أنا دلوقتي في الاستوديو وبسجل أغنية "نمبر 2"، وتعليقي على اللي قاله أستاذ محمد رمضان: أنا مش هقبل اعتذارك".