شاهد.. أحمد سعد يسخر من طفولته بهذه الصورة

رنا صلاح الدين - شارك المطرب المصري أحمد سعد، في تحدي صورة الطفولة، الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسخر سعد من طفولته من خلال نشر صورتين الأولى له من مرحلة الطفولة وأخرى الوقت الحالي، وعلق عليها عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، قائلًا:"حاسس اني وانا صغير كان شكلي أكبر من دلوقتي".

على جانب آخر طرح المطرب أحمد سعد أحدث أغانيه والتى تحمل اسم "بصرة" على طريقة فيديو ريليكس.

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الأغنية من كلمات مصطفى حسن وألحان سامح كريم وتوزيع إلهامى دهيمة، وشقيقه أدهم.

وعلق سعد الأيام الماضية على الانتقادات التي تعرض لها بعد خضوعه لعملية تجميل بالفك.

وأكد سعد، في لقاء له بقناة mbc مصر، إنه لم يجري عملية تجميل، ولكنها عملية للعلاج، حيث قال: "أنا معملتش حاجة، أنا عندي مشكلة أصلا بربي علشانها دقني، عندي حته في الفك داخلة لجوه، ومن أجل التصوير ربيت دقني علشان يظهر الشكل متساوي".

وأضاف أن صديقه طبيب عرض عليه فكرة أن يقوم بحقن فيلر في الجانب الذي يشعر به بالمشكلة ليكون الشكل متساوي، وهذا ما حدث مؤكدا أنه لم يفعل أي شيء آخر، لافتا إلى إن الجمهور جعله يشعر أنه قام بشيء غريب لكن الأمر عادي.