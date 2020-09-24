تفاصيل "خناقة" محمد رمضان وأحمد الفيشاوي.. "الدنيا مولعة"

لا تهدأ الأوضاع بين الفنان محمد رمضان وأحمد الفيشاوي إلا وتعاود الاشتعال من جديد، حيث رفض "رمضان" الصمت وقرر الدخول في معركة مباشرة مع "الفيشاوي" الذي قرر طرح أغنية جديدة بعنوان "نمبر2".

وفي التفاصيل، نشر محمد رمضان مقطع من أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم "الدبابة" عبر حسابه على تطبيق "أنستقرام" وتقول كلماتها: "واخد قراري ولازم أكسب أي فورة، مع اعتذاري للفيشاوي أخره معايا صورة".





ولم يلتزم "الفيشاوي" الصمت ورد عبر برنامج"تريندنج" الذي يعرض على "إم. بي. سي 4" قائلا إنه يرى كلام الأغنية اعتذار صريح من محمد رمضان، لكنه لن يقبل هذا الاعتذار.

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وكان "الفيشاوي" نشر صورة تجمعه بفريق عمل الأغنية عبر حسابه الشخصي على تطبيق "أنستقرام"، وأرفقها بتعليق: "توطيد العلاقات المصرية الروسية للرد على المدعو نمبر1، الدنيا مولعة".





كما علق على الأزمة في برنامج "et بالعربي" قائلا: "واضح فعلا إن الوقت بيجري بيه، تيك توك، تيك توك"، في إشارة ساخرة لأغنية رمضان "تيك توك".





وانقسم المتابعون لهذه الأزمة، حيث دافع الفريق المؤيد لـ"رمضان" بقوه ووصف "الفيشاوي" بأنه سبب الخلاف، ورأى فريق ثان أن "رمضان" يستفز زملائه بدليل خلافه الشهير مع النجمة بشرى بعد طرحها أغنية كوبرا، فيما تبني فريق ثالث رأيا مغايرا تماما وهو أن الطرفان تعمدا إثارة الجدل ولا يوجد خلافا حقيقيا بينهما.