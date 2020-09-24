الخليج 365 - صفوت دسوقيالخميس 2020/9/24 04:38 م بتوقيت أبوظبي
أعرب الفنان المصري محمد رمضان عن سعادته باستخراج رخصة قيادة سيارة له من إمارة دبي لأول مرة.
ونشر محمد رمضان صورة سيارة فارهة، وصورة من رخصة القيادة عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وكتب: "ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مبسوط إن أول رخصة سيارة لي خارج مصر فى دولة الإمارات العربية المتحدة، بلدي الثاني.. الحمد لله".
وكان النجم المصري قام بتصوير أحدث اغنياته "يا حبيبي" الذي جمعته بالمطرب العالمي ميتر جيمس في الإمارات العربية المتحدة، كما يستعد لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "الدبابة"، والتي يتوقع أن تساهم في توسيع دائرة الحلاف بينه وبين الفنان أحمد الفيشاوي الذي تعمد السخرية منه مؤخرا.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. رخصة قيادة وسيارة فارهة لمحمد رمضان في دبي: "بلدي الثاني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.