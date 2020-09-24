شكرا لقرائتكم خبر عن مادلين طبر تستعيد ذكريات طفولتها مع شقيقها: "أنا وأخى الشهيد جورج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعادت الفنانة مادلين طبر ذكريات طفولتها مشاركة بتحدي الطفولة المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت صورة لها مع شقيقها، ظهرا خلالها بأحد المناسبات مرتدية فستان أبيض، عبر حسابها بموقع"انستجرام"، معلقة عليها :" انا واخي الشهيد جورج".



مادلين طبر

ومن ناحية أخرى انتهت الفنانة مادلين طبر من تصوير مشاهدها بمسلسل "الوجه الآخر" الذى يعرض حاليا على قناة CBC بطولة ماجد المصرى ونسرين طافش وندا موسى وأحمد سلامة وأحمد سعيد عبد الغنى.



مادلين طبر وشقيقها

المسلسل فكرة ماجد المصرى سيناريو وحوار فداء الشندويلى وإخراج سميح النقاش، وتدور أحداثه فى قالب تشويقى من خلال 45 حلقة، حيث تحدث العديد من التحولات الدرامية المهمة فى كل 15 حلقة.

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وفي سياق متصل تواصل مادلين تقديم برنامجها "حلوة يا دنيا " يومى الأحد والاثنين من الساعة 4 للساعة 5 ونصف مساء، حيث قدمت خلاله باقة متنوعة من الفقرات الاجتماعية والفنية والخاصة بالمرأة والأسرة المصرية.

كانت الفنانة مادلين طبر، قد أعلنت خلال برنامجها الذى تقدمه على إحدة القنوات الفضائية، ‏شفاء شقيقها كميل رامز الطبر الذي يعيش بالإمارات هو وأسرته من فيروس ‏كورونا، بعد إصابته هو وزوجته وأولاده.‏