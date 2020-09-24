شكرا لقرائتكم خبر عن حماقى عن عدم حضور الجمهور حفله بالسعودية: نفسى أشوفكم لايڤ بس سلامتكم أهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النجم محمد حماقي رسالة لجمهوره في المملكة العربية السعودية، حيث يحيي حفل غنائي غدا الجمعة بمناسبة اليوم الوطني السعودي، وذلك بعد قرار عدم حضور الجمهور بسبب الإجراءات الاحترازية المتبعة بالمملكة لعدم انتشار عدوي فيروس كورونا.



حماقي

وكتب حماقي عبر حسابه بموقع "انستجرام" :"مبسوط جداً بمشاركتي في #اليوم_الوطني_السعودي رقم 90.. بجد وحشتوني قوي وكان نفسي أشوفكم في المسرح لايڤ، بس طبعاً سلامتكم وصحتكم أهم من أي حاجة.. كل سنة وأشقاءنا السعوديين بخير وسلام.. عيد وطني سعيد على المملكة شعباً وقيادة".

‏كان النجم محمد حماقى قد احتفل بوصول نسبة مشاهدة ألبومه "كل يوم ‏من ده" على موقع "يوتيوب" إلى 500 مليون مشاهدة، وكتب عبر ‏حسابه بموقع "إنستجرام" "500 مليون شكرًا .. نصف مليار مشاهدة ‏على يوتيوب وأنغامى خلال عام ونصف فقط.

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وتضمن الألبوم 20 أغنية، وجاءت أسماء أغنيات الألبوم كالتالى: ‏الجانب الأول يتضمن 10 أغانى "يزلزال"، و"كل يوم من ده"، و"ليلى"، ‏و"عيونه سهرانة"، و"صور"، و"أعمل إيه"، و"بقيت معاه"، و"ياغربة"، ‏‏"البداية"، و"يا ستار"، أما الجانب الثانى فيتضمن أغانى "قدام الناس"، ‏‏"كفاية حلول وسط"، "راضينى"، و"راسمك فى خيالى"، و"لاعتاب ولا ‏حيرة"، و"الحكاية حكايتنا"، و"عاش من شافك"، و"خلينا زى ما حنا"، ‏و"قالو عنك"، "خدنى إليك‎".‎

وتضمن الألبوم 20 أغنية، وجاءت أسماء أغنيات الألبوم كالتالى: ‏الجانب الأول يتضمن 10 أغانى "يزلزال"، و"كل يوم من ده"، و"ليلى"، ‏و"عيونه سهرانة"، و"صور"، و"أعمل إيه"، و"بقيت معاه"، و"ياغربة"، ‏‏"البداية"، و"يا ستار"، أما الجانب الثانى فيتضمن أغانى "قدام الناس"، ‏‏"كفاية حلول وسط"، "راضينى"، و"راسمك فى خيالى"، و"لاعتاب ولا ‏حيرة"، و"الحكاية حكايتنا"، و"عاش من شافك"، و"خلينا زى ما حنا"، ‏و"قالو عنك"، "خدنى إليك‎