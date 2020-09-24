شكرا لقرائتكم خبر عن عارف تعبت قد إيه في أول مليار جنيه.. محمد رمضان فى أغنيته الجديدة "مومبيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم محمد رمضان جمهوره بفيديو له عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، يكشف فيه عن أحدث أغانيه "مومبيه"، وهي تمثل التعاون الثاني بين رمضان وفرقة مهرجانات "تيم نجوم مصر"، فهي من كلمات البلدوزر، وتوزيع إسلام الأبيض، إذ سبق وتعاون معهم سلفًا في مهرجان "أنت جدع" و"مافيا"، وذلك بعد نجاح أغنيته الأخيرة "يا حبيبى" والتى حققت أكثر من 15 مليون مشاهدة منذ طرحها على موقع "يوتيوب".



محمد رمضان



النجم محمد رمضان

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وتقول كلمات الأغنية، التي يطرحها محمد رمضان، خلال الأيام المُقبلة: "لالا بومبيه، ماسك دراعي كده ليه، سيبه لا تلويه، نسيت أعرفك بنفسي مسيو مومبيه، مش خريج مدارس الليسيه فرانسيه، مش كنت بتتكلم وصوتك عالي سكت ليه.. عارف تعبت قد ايه في اول مليار جنيه مش كل من هب ودب يبقي مسيو مومبيه".



محمد رمضان

واحتفل رمضان، منذ أيام، بوصول عدد مشتركى قناته على موقع "يوتيوب" لأكثر من 11 مليون مشترك، ونشر صورة له عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، مؤكدا أن قناته هى الأولى فى مصر، معلقا "الحمد لله ثم شكراً الجمهور الغالى"، وكان احتفل النجم محمد رمضان، بتربعه على تريند موقع الفيديوهات الشهير YouTube بأغنيته الجديدة "يا حبيبي" في الإمارات، ونشر صورة له من كليبه الأخير عبر موقع انستجرام، ليعلن عن تربعه على المركز الأول في الإمارات العربية المتحدة التي صور فيها الأغنية.

وعلق رمضان على نية الفنان أحمد الفيشاوى طرح أغنية بعنوان "نمبر 2"، قائلا: "مفيش حد يعرف يتريق على نمبر 1، نمبر وان دا حلم كل شخص فى الحياة، وكل إنسان فى أى مكان فى العالم، ما نقدرش نتريق على نمبر 1".

وأضاف "رمضان" خلال لقائه فى برنامج "The insider": "بقول للفيشاوى ربنا يوفقك وإن شاء الله تبقى نمبر 2، الأغنية اسمها نمبر 2، دا اعتراف رسمى للعالم كله".