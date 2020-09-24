شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف تودع أيام الصيف بآخر صورة على البحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها بصور لها على البحر وهى تودع آخر الأيام الصيفية، عبر حسابها على تويتر، وظهرت رانيا مرتدية فستان أحمر قصير، وكتبت رانيا قائلة:" آخر أيام الصيفية" ونالت الصورة على إعجاب متابعيها.

استعادت النجمة رانيا يوسف، ذكريات مرور 20 عاما على عرض مسلسل عائلة الحج متولى للنجم الراحل نور الشريف، ونشرت رانيا يوسف صورة على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، تجمعهما بنجوم عمل المسلسل خلال كواليس التصوير، وعلقت قائلة: "20 سنة عدوا على مسلسل عائلة الحاج متولى"، ثم وجهت سؤالا إلى متابعيها: "مين فاكر رانيا يوسف كان اسمها ايه فى المسلسل؟".

وعلى جانب آخر، واصلت الفنانة رانيا يوسف حملتها ضد المتحرشين التى أطلقتها منذ عدة أسابيع لفضح الأشخاص الذين يوجهون لها رسائل إلكترونية عبر حساباتها الرسمية على السوشيال ميديا، يكون مضمونها عبارات تحرش وإهانة بحقها.

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وشنت الفنانة رانيا يوسف، هجوما حادا على المتحرشين، حيث نشرت صورا وأسماء لأشخاص وصفتهم بالمتحرشين عبر حسابها الرسمي على تويتر، معلقة: "السكوت عن التحرش جريمة.. ماتخافيش وافضحي متحرش".

وقالت الفنانة رانيا يوسف في تصريحات تليفزيونية سابقة، إنها قررت أن تفضح المتحرشين الذي يدخلون على صفحتها على إنستجرام ورسائل تحمل الكثير من الإهانة والتحرش، مشيرة إلى أنها أصيبت بحالة ذهول من الأخلاق التى وجدتها منذ أن قامت بفتح صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مؤكدة أنها وجدت أن نسب التحرش ارتفعت بالسيدات والرجال أيضا وحتى الأطفال، لذلك لا يمكن القول إن زيّ السيدات هو السبب فى التحرش.