شاهد.. كندة علوش تكشف عن برومو حكاية "ضي القمر" وموعد عرضها

رنا صلاح الدين - كشفت الفنانة السورية كندة علوش، عن البرومو الدعائي لحكايتها "ضي القمر"، من مسلسل "إلا أنا"، المقرر عرضها يوم السبت الموافق 26 سبتمبر عبر فضائية dmc في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ونشرت كندة، الإعلان الدعائي عبر حسابها لاشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، كنوع من الترويج وتمهيدا لعرض الحكابة يوم السبت المقبل، معلقة قائلة:"انتظرونا ضي القمر، الشيف عليا".

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حكاية "ضي القمر" بطولة كندة علوش ومحمد علاء ومحمد شاهين ونهى عابدين واحلام الجريتلي وعدد كبير من النجوم، ومن اخراج احمد حسن.

سلسل "إلا أنا " عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسرى الفخرانى، ومن إنتاج سينرجي تامر مرسي واروما تامر مرتضى.

وتدورأحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.