بالصور.. مباراة تجمع أمير كرارة وكريم فهمي وهيثم شاكر مع نجوم الكرة

رنا صلاح الدين - اجتمع الفنان أمير كرارة والفنان كريم فهمي والفنان هيثم شاكر والفنان نادر حمدي في مباراة كرة قدم مع عدد من نجوم الكرة، وهم كابتن أحمد حسن، وكابتن محمد شوقي، وكابتن محمد زيدان.

امير كرارة

كرارة نشر مجموعة صور، على خاصية "ستوري" بموقع "انستجرام"، بعد لعب المباراة، وعلق قائلا: "أحلى ناس".

امير كرارة

امير كرارة

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وكان الفنان أمير كرارة قد احتفل الأيام الماضية بحفل زفاف شقيقته الصغرى "نور"، في أجواء عائلية أقتصرت على أهالي الأسرتين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من حفل الزفاف على الرغم من مرور أيام على الاحتفال، ظهر من خلاله وهو يرقص على أغنية "بالبنط العريض"، للنجم الإماراتي حسين الجسمي.

واستطاع أن يلاقي الفيديو إعجاب الكثير وتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.