بعد انتقاده عدم ارتداء الكمامات في مصر.. باسم مغنية يعتذر: أنا لبناني مصري

رنا صلاح الدين - انتقد الفنان اللبناني باسم مغنية عدم حرص المواطنين المصريين على ارتداء الكمامات بشكل كبير، وذلك على الرغم من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

الفنان اللبناني كتب، على حسابه الخاص على موقع "تويتر": "يا أصحابي في مصر أتمنى الإجابة، فيه كورونا في مصر ولا مفيش؟ أنا حاسس إنو هيدا البلد الوحيد بالكون يللي ما فيه كورونا، يا رب يكون هيك، أنا الوحيد يللي حاطط كمامة. والكل بيطلع عليي".

باسم مغنية

تغريدة باسم مغنية عرضته لانتقادات شديدة، وهو ما دفعه للاعتذار، بقوله: "أتلقى هجوما على السوشيال ميديا من البعض بسبب تويت سألت أصدقائي في مصر وهم كثر جدا، إذا كان هناك كورونا في مصر لأني أرى القليل الذين يضعون كمامة.. هل أخطأت في حق مصر؟ وأنا أقولها بكل حب.. أنا الذي كتبت من فترة تويت عن نفس الموضوع في لبنان".

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وتابع: "الكل يعرف محبتي الكبيرة لمصر وأصدقائي هناك.. أنا الذي أعرف كل ركن فيكي يا القاهرة.. لو كنت مصريا وكتبت هذا التويت، هل كنت سأنتقد؟ أم لأني غير مصري".

واختتم كلامه بقوله: "على فكرة أنا لبناني مصري سوري عراقي جزائري وعربي.. أنا أعتذر من كل شخص أحس بالإساءة.. تحية لمصر الحبيبة".

باسم مغنية