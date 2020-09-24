بالفيديو| حميد الشاعري: بسمع مهرجانات وبحب "العب يلا"

رنا صلاح الدين - كشف الفنان حميد الشاعري، عن حبه لأغاني المهرجانات التي انتشرت بشكل واسع، وأصبح لها جمهور رغم انتقاد البعض لها.

وقال "الشاعري" خلال لقائه مع برنامج "the insider بالعربي":"المهرجانات شكل موسيقي غنائي موجود في العالم كله ليه نهاجمه؟ وأنا بحب مهرجان ألعب يلا".

على جانب آخر آخر كشف عن المطربين الذي يحبهم ويحب سماع أغانيهم، أبرزهم النجمة شيرين عبد الوهاب الذي وصفها بـ"المدرسة"، وأنغام الذي وصفها بأنها "ملكة الإحساس"، وغيرهم مثل النجم تامر حسني ومحمد حماقي وهيثم شاكر.

ويقدم المطرب حميد الشاعرى من خلال ألبومه الجديد، الذى يحمل اسم"بابا"، 4 ديتوهات جديدة، للمرة الأولى في ألبوم واحد.

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ويحمل الديو الأول عنوان "زحمة الأيام" مع المطرب مصطفى قمر، وإيهاب توفيق، وهشام عباس، والأغنية من كلمات الشاعر الراحل سامى العجمى، وألحان الراحل أشرف سالم، وتوزيع نديم الشاعرى.

وسيكون الديو الثاني مع المطربة الشابة جورى، الذي يحمل اسم"الحلوين بزيادة"، من كلمات أحمد حبيب، وألحان عمرو الشاذلي، والتوزيع الموسيقي حميد الشاعري.

والدويتو الثالث الذى يقدمه الشاعرى بعنوان "يا دنيا دوارة"، من كلمات عنتر هلال، وألحان فلكلور، والتوزيع الموسيقي حميد الشاعري.

ويقدم الشاعرى الدويتو الرابع بمشاركة المطرب مصطفي شوقى بعنوان "أوتومبيل الحلاوة"، من ألحان عصام كاريكا، وكلمات محمد هلال، وتوزيع توما، وهندسه صوت أحمد جوده.