شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. صبا مبارك فى أحدث ظهور داخل سيارتها بشوارع المحروسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة صبا مبارك جمهورها صور جديدة لها خلال تجولها بسيارتها فى القاهرة، وعلقت عليها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، قائلة :"في شوارع المحروسة"، كما لاقت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها.



صبا مبارك

و حصد مشروع فيلم "بنات عبد الرحمن" للمخرج زيد أبو حمدان والنجمة صبا مبارك جائزة ضمن فعاليات الدورة الأولى من أيام عمّان لصنّاع الأفلام التابع لمهرجان عمّان السينمائى بالأردن، وهي جائزة تصميم الصوت بقيمة ١٧،٥٠٠ دولار أميركي مقدَّمة من Acousmatic Film Sound في إستونيا في فئة المشاريع العربية في مرحلة ما بعد الإنتاج، بعد أن حصل على جائزتين من منصة الجونة السينمائية.



صبا مبارك (1)

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صبا مبارك (2)

فيلم "بنات عبد الرحمن" من بطولة النجوم صبا مبارك، وهي منتجة منفذة أيضاً في الفيلم، فرح بسيسو ومريم الباشا، وإخراج وتأليف زيد أبو حمدان، وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا السوداء قصة 4 شقيقات ينتمين لطبقات اجتماعية شديدة الاختلاف وقد سيطر الجفاء على العلاقات بينهن. وبعد الاختفاء الغامض لأبيهن، يقررن البحث للعثور على رب الأسرة الغائب.

وكانت النجمة صبا مبارك قد حرصت الرد على أسئلة جمهورها عبر حسابها على انستجرام، ومن ضمن الأسئلة "إيه رأيك فى حكايات بنات الجزء الرابع؟" لترد قائلة "ما شفتوا الصراحة"، كما ردت صبا على سؤال أهلاوية ولا زملكاوية وأتمنى الإجابة لا تكون دبلوماسية؟ قائلة: "عايشة فى الزمالك وبعشقها بس أهلاوية"، فيما جاء لها سؤال "ياريت لو تشتغلى مع دنيا سمير غانم أنتم الاثنين موهوبات جدا ودمكم خفيف"، لترد صبا "بحب دنيا وياريت من أكتر ممثلات مصر موهبة واحتراما".