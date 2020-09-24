شكرا لقرائتكم خبر عن جمال العدل: تحويل عصابة نيللى كريم وآسر ياسين "ب100 وش" إلى فيلم سينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المنتج جمال العدل لـ ”الخليج 365”، أنه قرر تحويل مسلسل “ب100 وش"، للنجمة نيللى كريم وآسر ياسين، لفيلم سينمائى بدلاً من جزء ثانى له بعد النجاح الذى حققه المسلسل فى دراما رمضان الماضى، وبدأ صناع العمل فى التحضيرات استعدادا لانطلاق التصوير الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن الفيلم يتولى كتابته المؤلف عمرو الدالى وتخرجه كاملة أبو ذكرى، وبنفس فريق العمل قائلاً: "الفيلم هيكون بنفس العصابة".

وكانت أحداث "بـ100 وش" محل نقاش دائمًا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وذلك جعل هناك مطالبات بتقديم جزء ثان من العمل فى شهر رمضان 2021‪.‬

وانتهت أحداث الجزء الأول من المسلسل، بنجاح أفراد العصابة في تنفيذ عملية النصب على باسم الأمير "لؤى عمران"، وتم تحويل مبلغ 850 مليون جنيه إلى حساب عمر في سويسرا ولكن نصب فتحي "مصطفى درويش" على العصابة بالكامل وأخذ منهم 300 مليون جنيه بطريقة ذكية من خلال الرجل الذي فتح لهم الحساب في سويسرا، وسافر جميع أفراد العصابة إلى سويسرا‪.‬وهناك كونوا فرقة موسيقى الشارع لجمع أموال المعيشة هناك.

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وتوقع عدد من المشاهدين سيناريوهات للجزء الثانى للمسلسل، وهى أن العصابة لن تترك فتحى فى حاله والذى نصب عليهم وأخذ أموال عملية "باسم الأمير" وسوف يبحثون عنه حتى أن يعثروا عليه ويأخذون جميع الأموال، أما السيناريو الثانى هو أن العصابة تستكمل عمليات النصب فى سويسرا وينفذون أكثر من عملية مثلما كانوا يفعلون فى مصر، والسيناريو الثالث هو وصول الشرطة لمكان العصابة فى سويسرا وترحيلهم وسجنهم ومحاوله أفراد العصابة الهروب من السجن‪.‬

مسلسل "بـ100 وش"، شارك في بطولته كل من آسر ياسين ونيللي كريم وعلا رشدي وإسلام إبراهيم ومصطفى ‏درويش ‏وشريف ‏دسوقي ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكرى.