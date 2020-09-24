شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مغنية يعتذر للمصريين بعد تغريدته عن كورونا .. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كتب الفنان اللبنانى باسم مغنية، منذ يومان تغريده عبر حسابه على تويتر يعرب عن اندهاشه من عدم ارتداء الكمامات في مصر، حيث يتواجد في البلد لتصوير دوره في حكاية "أبيض وردي أو لازم أعيش "، ضمن مسلسل "إلا أنا".

وغرد قائلا : "‏يا أصحابي في مصر، أتمنى الإجابة.. فيه كورونا في مصر ولا مفيش؟ أنا حاسس إنه هيدا البلد الوحيد بالكون يللي ما فيه كورونا، يا رب يكون هيك، أنا الوحيد يللي حاطط كمامة، والكل بيطلع عليّ".

ودافع الفنان اللبناني باسم مغنية، عن الانتقادات التي وجهت إليه بعد التدوينه مقدما اعتذاره للمصريين حال إساءة فهم تصريحاته.

وكتب باسم مغنية عبر حسابه على فيس بوك، قائلا:"أتلقى هجوما على السوشيال ميديا من البعض بسبب تويت سألت أصدقائي في مصر وهم كثر جدا، إذا كان هناك كورونا في مصر لأني أرى القليل الذين يضعون كمامة.هل أخطأت في حق مصر؟ وأنا أقولها بكل حب أنا الذي كتبت من فترة تويت عن نفس الموضوع في لبنان الكل يعرف محبتي الكبيرة لمصر وأصدقائي هناك أنا الذي أعرف كل ركن فيكي يا القاهرة لو كنت مصريا وكتبت هذا التويت، هل كنت سأنتقد؟ أم لاني غير مصري على فكرة أنا لبناني مصري سوري عراقي جزائري وعربي أنا أعتذر من كل شخص أحس بالإساءة تحية لمصر الحبيبة".

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باسم مغنية

ويشارك باسم مغنية في حكاية "لازم أعيش" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا"، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج مريم أحمدى بطولة جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور وسلمى أبو ضيف، فراس سعيد، باسم مغنية، سلوى محمد على، والحكاية هى السادسة والأخيرة من مسلسل "إلا أنا" الذى تقف على انتاجه شركة أروما للمنتج تامر مرتضى بشراكة مع المتحدة للخدمات الإعلامية ويعرض على شاشة dmc

"إلا أنا" قصة الكاتب يسرى الفخرانى، ويتألف من 6 حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل 6 بطلات، وكل حكاية 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التي تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها.