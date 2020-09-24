شكرا لقرائتكم خبر عن معز مسعود وحلا شيحة.. ماذا وراء الشائعات؟ "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من جديد عاد اسم الداعية "معز مسعود" ليتصدر مؤشرات البحث في جوجل خلال الساعات الأخيرة بعدما طاردته شائعات وجود قصة حب بينه وبين النجمة حلا شيحة وهذا ما أثار دهشة الجمهور خاصة بعدما ترددت شائعات حول قيمة المهر الذى طلبته حلا شيحة، وتم تقديره بــ 20 مليون جنيه، وبالرغم من هذا الجدل إلا أن الثنائى لم يؤكدا أو ينفيا علاقتهما. Advertisements لم تكن حلا شيحة هي النجمة الأولى التي يرتبط بها معز مسعود، فسبق وتزوج من الفنانة شيرى عادل في عام 2018 وأنتج لها مسلسل "السهام المارقة"، وقبل هذه الزيجة تزوج من إحدى مشاهير اليوتيوب وهى "بسنت نور الدين" في 2017 واستمر زواجهما فترة قصيرة جدا، أما أول زيجة له كانت من "سارة" صاحبة لقب ملكة جمال الجامعة الأمريكية عام 2003.

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