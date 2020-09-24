شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل تهنئة من النجوم للمملكة بمناسبة اليوم الوطني السعودى الـ 90 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ عدد كبير من نجوم الفن السعودية بمناسبة اليوم الوطنى السعودى الـ 90، عبر حساباتهم على مواقع التواصل المختلفة، حيث نشرت الفنانة نجوى كرم أغنيتها التي قدمتها للسعودية بعنوان "الله ياخد بيدك": "كل عام والمملكة العربية السعودية بألف خير ".

أما الفنان عبد المجيد عبدالله نشر مقطع فيديو لأغنيته "همة حتى القمة" ثم غرد قائلا: "كل عام ووطني يعانق السّماء مجداً ويحضن السّحاب فخراً وعزاً، دُمت حُبّاً وعشقاً للأبد صباح الخير يابلادي نباهي بك حباً وفخراً".

و هنأت الفنانة نوال الزغبي الشعب السعودي، بتغريدة عبر حسابها بـ"تويتر"، وكتبت قائلة "كل عام والمملكة السعودية بخير بمناسبة اليوم الوطني السعودي، ويارب يديم على البلد الأمن والأمان والإزدهار ويحفظ ولاة عهده إنشالله".

وكتبت النجمة نانسي عجرم ‏قائلة: "كل سنة والمملكة العربية السعودية والشعب السعودي بخير وأمان، اشتقتلكن وان شاء الله نتقابل بوقت قريب".

أما الفنانة مايا دياب كتبت "أنتم أهل القمة وأهل الهمة كل عام وأنتم وأهل المملكة العربية السعودية بألف خير السعودية ".. هكذا هنأت الفنانة السعودية وشعبها باليوم الوطني السعودي الـ 90".ونشرت الفنانة سمية الخشاب فيديو لها عبر حسابها على إنستجرام كتبت قائلة: "كل عام وكل شعب السعودية بألف خير".

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كما هنأت إليسا المملكة ، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 90، وكتبت في تغريدة لها عبر حسابها في "تويتر": "بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 90، بحب وجّه تهنئة قلبية صادقة للمملكة، قيادة، وحكومة، وشعباً، وأصدقاء. الله يحمي قيادتكم وبلادكم، ويعزّز دوركم الريادي في المنطقة والعالم شكراً لوقوفكم دايماً مع لبنان في كل الظروف".