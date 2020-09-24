شكرا لقرائتكم خبر عن محطات هامة في حياة محمد وفيق في ذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوافق اليوم ذكرى ميلاد الفنان محمد وفيق، واستطاع خلال مشواره الفنى أن يقدم العديد من الأدوار المميزة، التى ساهمت فى نقش حروف اسمه بأذهان المشاهدين .

ولد الفنان محمد وفيق في مثل هذا اليوم 24 سبتمبر عام 1947 بمحافظة الإسكندرية، وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1967، وكان من ضمن زملائه بنفس دفعته "نور الشريف، مجدي وهبة، عبد العزيز مخيون".

عشرات الأدوار قدمها الفنان محمد وفيق على مدار سنوات عمله بين التليفزيون والسينما والمسرح قدم خلالها نحو 16 فيلمًا سينمائيًا و100 مسلسل تلفزيونى، لعب خلالها أدوارًا متنوعة بشكل يثير الدهشة، فهو الفنان السكندرى الذى انتقل إلى القاهرة ليطارد حلمه فى العمل بالفن، أدى ببراعة دور الصعيدى فى أكثر من عمل تلفزيونى، وهو نفسه الذى أدى دور الخديوى اسماعيل فى المسلسل الشهير "بوابة الحلوانى".

في الثمانينات قدم الشخصية الأكثر شهرة له وهي شخصية (عزيز الجبالي) ضابط المخابرات الذي يعمل في الخفاء ليجعل حياة الجاسوس المصري (رأفت الهجان) .

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تزوج من ابنة خالته الفنانة كوثر العسال رغم أنها تكبره بـ8 سنوات، حيث كان يكنُّ لها الكثير من الحب لكن خجله منعه من التصريح بذلك، ولكن عندما صارحها وافقت على الفور واستمر زواجهما السعيد حتى وفاتها في أواخر عام 2013.





حرص وفيق على أن يجاور زوجته بعد وفاتها، بعد أن عاشا سويًا في حياتهما، فكتب في آخر أيامه لسمر وإسلام، سكرتيرته وسائقه، على الورق مكان مفاتيح المدفن الخاص به، والذى سبقته إليه كوثر ليكون معها.

توفى الفنان محمد وفيق فجأة عقب تدهور حالته الصحية، عن عمر ناهز الـ67 عاما ليلحق بها في 14 مارس 2015.