شكرا لقرائتكم خبر عن بوسى شلبى تستعيد ذكريات طفولتها بصورة مع زوجها الراحل محمود عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الإعلامية بوسى شلبى فى تحدى الطفولة الذى انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعى، حيث نشرت صورتها فى مرحلة الطفولة مقارنة بصورتها الحالية، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، برفقة صورة لزوجها النجم الراحل محمود عبد العزيز فى طفولته، كما نشرت صورة أخرى لها بمفردها من طفولتها، ومقارنتها بصورتها الحالية.



بوسي شلبي

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بوسي شلبي في طفولتها وبالوقت الحالي

وكانت وجهت النجمة إلهام شاهين رسالة شكر لصديقتها الإعلامية بوسى شلبى لاحتفالها بخطبة شقيقها أمير فى حفل بسيط اقتصر على الأصدقاء، ونشرت إلهام صور من الاحتفال عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت عليها قائلة: "شكرا لأختى وصديقة عمرى بوسى على دعوتها و احتفالها بخطوبة أمير ومنه .. وربنا يخلى لى صديقات العمر الغاليين هالة وليلى وإيناس ربنا يجمعنا دايما فى الفرحة و ما يحرمناش من بعض ابدا بحبكم".

وفي وقت سابق حرصت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوى، على مشاركة صورة المذيعة بوسى شلبى خلال زيارة قبر الفنانة الراحلة، كما قدمت صدقة جارية على روحها عبارة عن مصحف.

ونشرت أميرة صورا للمذيعة بوسى شلبى خلال قراءتها القرآن الكريم، عبر حساب الفنانة الراحلة رجاء الجداوى بموقع إنستجرام، وعلقت: "بوسي حبيتي في زيارة مامي الله يرحمها".