شكرا لقرائتكم خبر عن رامى عياش يشكر الأطباء بعد اهتمامهم بزوجته وقت إصابتها بانفجار بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان اللبنانى رامى عياش الشكر للفريق الطبى الذى اهتم بزوجته داليدا فى المستشفى بعد إصابتها بانفجار بيروت الذى وقع فى 4 أغسطس.

ونشر رامى، صورة تجمعه بالفريق الطبى عبر حسابه على تويتر، وكتب عليها "فخور كتير بلقاء الفريق الطبى اللى اهتم بزوجتى داليدا وكتير من الجرحى بعد إصابتهم بالانفجار، حبيت أشكرهم وأعبر عن تقديرى لهم.. الأطباءفى كل البلدان هم خط الدفاع الأول عن الناس، بِخاطروا بحياتهم كرمال غيرهم.. الله يحميهم وين ما كانوا".

Advertisements



رامى عياش

وتعافت داليدا عياش، زوجة رامى عياش، من الإصابة التى لحقت بها نتيجة انفجار مرفأ بيروت، الذى هز العاصمة بيروت فى 4 أغسطس، وأطلت فى أول ظهور لها منذ الإصابة مع زوجها وأولادها فى حديقة منزلهما، حيث ظهرت ومازالت بعض الضمادات موجودة على ذراعها ووجها.

وطرح الفنان اللبنانى رامى عياش، مؤخرا، كليب أغنيته الجديدة "أنا ثائر" عبر قناته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" وذلك لدعم الشعب اللبناني بعد التفجيرات التي شهدتها العاصمة بيروت في الآونة الأخيرة وراح ضحيتها عشرات الشهداء وإصابة الآلاف.

وأعرب عياش عن سعادته بمشاركة الفنانة اللبنانية كارمن لبس، فى كليب أغنيته الوطنية الجديدة "أنا ثائر"، التى تلقى الضوء على أوجاع الشعب اللبنانى، خاصة بعد انفجار مرفأ بيروت، حيث نشر عياش، عبر حسابه على تويتر، صورة جمعته بالنجمة كارمن، صحبها بتعليق: "حضورك إضافة كبيرة لهذا العمل الوطنى.. كارمن لبّس شرفتينى برقيّك ومهنيتك".